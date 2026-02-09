Bad Bunny veste Zara al Super Bowl, quel dettaglio ha fatto impazzire tutti

L'Half Time Show del Super Bowl 2026 passerà alla storia non solo per l'esibizione interamente in spagnolo di Bad Bunny , ma anche per una scelta di stile che ha conquistato il mondo della moda in pochi minuti. In contrasto con la consueta sfilata di marchi di lusso, l'artista ha optato per un outfit interamente firmato Zara , dimostrando che la potenza di un messaggio e di uno stile non è sempre legata all'elitarismo. Fin dal primo secondo sul palco, è stato chiaro che non si trattava di un outfit casuale né improvvisato. Il look si è rivelato un'estensione della narrazione artistica della performance: intima, culturale, profondamente radicata nell'identità e, allo stesso tempo, sorprendentemente sofisticata. Il giorno dopo il Super Bowl, alcuni dipendenti di Zara hanno trovato sulle loro scrivanie una maglietta identica a quella indossata da Bad Bunny durante lo spettacolo, con un messaggio del cantante: "Grazie per il tempo, il talento e il cuore che ci hai messo. Grazie per averlo reso reale. Questo spettacolo era anche tuo. Spero che ti piaccia. A presto! Benito".

Perché Bad Bunny ha vestito Zara al Super Bowl 2026

Indossare Zara su uno dei palchi più seguiti al mondo non è di certo casuale. Il marchio spagnolo rappresenta accessibilità, portata globale e un modo di intendere la moda legato alla strada e alla cultura contemporanea. In un contesto in cui molti artisti optano per look irraggiungibili, almeno dalle persone comuni, il gesto di indossare Zara diventa una dichiarazione: la moda può essere rilevante, ambiziosa e potente senza perdere la sua accessibilità. Inoltre, il fatto che il repertorio dell'artista sia eseguito in spagnolo aggiunge un livello culturale che si collega direttamente alla scelta di un marchio spagnolo.

Il significato del look di Bad Bunny al Super Bowl 2026

L'outfit di Bad Bunny per il Super Bowl era composto da una camicia con colletto, una cravatta, dei pantaloni chino e un maglione con il nome "Ocasio" e il numero 64. Per i fan più esperti un chiaro omaggio alla madre Lysaurie Ocasio nata nel 1964. A completare il tutto guanti coordinati, sneakers "BadBo 1.0" realizzate in collaborazione con Adidas e un orologio Audemars Piguet Royal Oak con cassa in oro giallo 18 carati e quadrante in malachite. E quel colore neutro significa purezza, chiarezza, leadership, luce. Una tonalità da sempre molto usata dai reali, perché rappresenta la trasparenza e non distrae, soprattutto se il look è completamente bianco, senza stampe. In questo tipo di performance, vestirsi di bianco dalla testa ai piedi è un modo per dire che non si ha nulla da nascondere. Bad Bunny - vero nome Benito Antonio Martínez Ocasio - ha voluto così lanciare un messaggio di trasparenza assoluta.