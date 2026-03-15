Manuela Arcuri divorzia, accordo da 6mila euro al mese (grazie all'avvocato di Totti)

È finito il matrimonio tra Manuela Arcuri e il produttore cinematografico Giovanni Di Gianfrancesco. La coppia ha deciso di separarsi con un accordo consensuale che regola sia gli aspetti economici sia quelli familiari, evitando uno scontro giudiziario. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’intesa prevede che l’imprenditore versi all’attrice un assegno mensile di circa 6mila euro , a cui si aggiungerà la partecipazione alle spese per il figlio, comprese quelle ordinarie e straordinarie. Per quanto riguarda Mattia, oggi undicenne, i due genitori manterranno l’affido congiunto. Il bambino continuerà a vivere con la madre nella villa di famiglia nella zona sud di Roma, scelta condivisa anche in considerazione degli impegni lavorativi del padre, spesso fuori città.

Perché Manuela Arcuri e il marito si sono lasciati

La relazione tra Manuela Arcuri e Di Gianfrancesco durava da molti anni. I due si erano sposati per la prima volta nel 2013, in segreto a Las Vegas. Quasi dieci anni dopo avevano deciso di rinnovare le nozze con una celebrazione più tradizionale al Castello Orsini-Odescalchi di Bracciano. Per lungo tempo la coppia è rimasta lontana dalle cronache mondane e non è stata coinvolta in particolari scandali o polemiche. L'attrice ha spiegato a Verissimo i motivi che hanno portato alla rottura: "Mancavano le attenzioni, quando dai per scontato tutto è l’inizio della fine. Abbiamo cominciato a considerarci di meno". Forse i tanti anni di matrimonio hanno influito nella coppia: "È difficile mantenere alta la complicità e la passione. Dopo tanti anni subentra della monotonia, e questo fa rallentare il rapporto". La 49enne ha confidato che è stata una decisione di coppia: "Non ci sono state terze persone di mezzo, il nostro errore è stato quello di non averne parlato insieme".

Manuela Arcuri divorzia con lo stesso avvocato di Totti

Per la separazione Manuela Arcuri ha deciso di affidarsi all'avvocato Antonio Conte, professionista già noto per aver assistito altri protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Francesco Totti nella lunga vicenda con Ilary Blasi e l’attrice Rocío Muñoz Morales nella rottura con Raoul Bova. Tra l'altro, piccola curiosità, Totti e Manuela Arcuri hanno avuto un breve flirt anni fa, quando l'ex calciatore non aveva ancora conosciuto l'ex moglie. A differenza di Totti e Ilary, la procedura di divorzio di Manuela si è svolta in tempi rapidi e senza particolari conflitti. Nonostante la fine del matrimonio, i rapporti tra l'attrice e l'ex marito resteranno anche professionali. Tra pochi giorni arriverà nelle sale il film Tradita, prodotto proprio da Di Gianfrancesco e interpretato dall’attrice. Nel cast compare anche il figlio Mattia, con una piccola partecipazione. La scelta di continuare a lavorare insieme sembra indicare la volontà di mantenere un rapporto civile, cercando di preservare un equilibrio familiare dopo la fine della relazione.