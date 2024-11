Manuela Arcuri ricorda il flirt con Totti: "Avrei voluto una storia con lui"

Manuela Arcuri e Francesco Totti hanno avuto un flirt. È successo in passato, quando entrambi non erano ancora sposati. Dopo il divorzio da Ilary Blasi l'ex calciatore si è innamorato di Noemi Bocchi mentre l'attrice è felicemente legata dal 2010 all'imprenditore Giovanni DI Gianfrancesco, che l'ha resa mamma del piccolo Mattia.

La storia tra Manuela Arcuri e Francesco Totti

"Con Totti ci fu qualcosa: un bacetto, poco e niente. - ha ricordato l'Arcuri in un'intervista al settimanale Oggi - Io la storia l'avrei voluta, mi piaceva tanto. Lui era desiderato da troppe donne, non intendeva impegnarsi e in fondo lo capisco. Qualcosa non ha funzionato, eravamo troppo giovani".