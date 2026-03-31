Georgina Rodriguez, cosa succederà al suo cognome (e a quello dei figli) dopo il matrimonio con Cristiano Ronaldo

Nonostante i pochi dettagli ufficiali, le nozze tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si candidano a essere tra gli eventi più seguiti del 2026. La coppia, fidanzata dallo scorso agosto dopo nove anni insieme, avrebbe già avviato i preparativi. A sorpresa, però, il matrimonio potrebbe svolgersi in forma intima, lontano dai riflettori, nonostante il valore dell’anello di fidanzamento , un diamante ovale stimato intorno ai 6 milioni di euro. Lo stesso Ronaldo, in un podcast, ha indicato come possibile scenario la sua terra natale, Madeira, magari nella cattedrale di Funchal, e dopo i Mondiali estivi. Una scelta dettata anche dai desideri della futura sposa: “A Georgina non piacciono le grandi feste”, ha spiegato il calciatore. Eppure, attorno all’evento cresce l’attenzione: dall’abito alla lista degli invitati, fino al ruolo dei figli. E tra le domande più curiose: Georgina cambierà cognome?

Georgina Rodriguez cambierà cognome dopo il matrimonio con Cristiano Ronaldo?

Dal punto di vista giuridico, la risposta è semplice: nulla obbliga Georgina Rodriguez a modificare il proprio cognome. In Spagna e in Argentina, Paesi legati alla sua storia personale, le donne mantengono il cognome di nascita anche dopo il matrimonio. A differenza di Stati Uniti e Inghilterra dove è prassi assumere il cognome del marito. Diverso anche il caso del Portogallo, patria di Cristiano Ronaldo, dove è possibile aggiungere il cognome del coniuge, senza alcun obbligo. Georgina potrebbe quindi scegliere di affiancare “dos Santos Aveiro” al proprio nome, ma si tratta di una decisione facoltativa e oggi sempre meno frequente, soprattutto tra personaggi pubblici. In Arabia Saudita, dove la coppia risiede, la norma è ancora più chiara: il cognome non cambia. A ciò si aggiunge un elemento decisivo, ovvero il valore del nome come marchio personale. “Georgina Rodríguez” è ormai un’identità consolidata, anche sul piano mediatico e commerciale, e difficilmente verrà modificata.

I figli e la scelta dei cognomi: una famiglia tra tradizioni diverse

Se il cognome della madre resta un tema aperto ma lineare, più articolata è la questione dei figli. Tra tradizione spagnola e portoghese, la coppia ha scelto una strada autonoma. Le figlie Alana Martina e Bella Esmeralda portano infatti esclusivamente il cognome paterno, “dos Santos Aveiro”, senza includere quello materno. Una scelta che riflette, da un lato, la flessibilità del sistema portoghese e, dall’altro, l’esigenza di uniformità familiare: anche i figli nati prima della relazione con l'ex commessa seguono lo stesso schema. È probabile che questa linea venga mantenuta anche in futuro, evitando differenze tra fratelli.