L'ex fidanzato di Chanel Totti e il tatuaggio della vagina: ora parla la madre

Un dettaglio che sta facendo discutere, nato in televisione e amplificato nel giro di poche ore sui social. Durante l’ultima puntata di Belve , condotto da Francesca Fagnani, Zeudi Di Palma ha condiviso un aneddoto legato alla sua attività di tatuatrice. Alla domanda sul tatuaggio più insolito mai realizzato, l’ex Miss Italia ha risposto senza esitazioni: "Ho tatuato una vagina sul fianco all’ex fidanzato di Chanel Totti" . Un’affermazione che, pur senza fare nomi, ha subito acceso la curiosità del pubblico. I riferimenti forniti, sia temporali che personali, hanno portato rapidamente gli utenti a identificare il protagonista nel giovane imprenditore romano Cristian Babalus, noto per la relazione con Chanel Totti tra il 2023 e il 2025 . Una deduzione che, nel giro di poche ore, ha trovato una conferma indiretta.

Chanel Totti, parla la madre dell'ex fidanzato Cristian Babalus

A intervenire è stata infatti la madre di Cristian Babalus, Manuela, con una presa di posizione che ha attirato ulteriore attenzione. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, la donna ha condiviso uno screenshot del momento televisivo in cui Zeudi Di Palma raccontava l’episodio. Ad accompagnare l’immagine, una frase dal tono ironico ma inequivocabile: "I tuoi nonni ora saranno tanto fieri di aver scoperto il tuo tatuaggio delicatissimo". Un messaggio diretto al figlio che, di fatto, ha confermato l’identità del protagonista del racconto.

La relazione con Chanel Totti e il silenzio di Babalus

La storia tra Cristian Babalus e Chanel Totti era stata seguita con attenzione sui social, dove la coppia condivideva momenti di vita quotidiana, viaggi e ricorrenze. Una liaison durata circa due anni, che aveva visto l’imprenditore entrare anche nella sfera familiare di Ilary Blasi e Francesco Totti. Babalus, imprenditore romano poco più che ventenne e già padre di una bambina, Kylie, nata da una precedente relazione, aveva mantenuto un profilo relativamente riservato anche dopo la fine del legame, avvenuta nel corso del 2025 senza dichiarazioni ufficiali sulle motivazioni. Anche in questa occasione, nonostante l’eco mediatica, il ragazzo ha scelto la linea del silenzio. Nessun commento né sulle parole di Zeudi Di Palma né sul post della madre. Nessuna reazione neppure da parte di Chanel Totti, in questo periodo protagonista in tv con Pechino Express.