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Valerio Scanu svela quanto si guadagna a L'Isola dei Famosi

Le confessioni di Valerio Scanu su L'Isola dei Famosi: cachet altissimo e differenze tra naufraghi. "Alcuni guadagnavano molto meno, altri dicevano il falso"
4 min
TagsValerio ScanuIsola dei famosi

A distanza di anni, Valerio Scanu torna a parlare della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, una delle edizioni più seguite, andata in onda nel 2015. Un’esperienza che, a suo dire, non avrebbe mai voluto vivere, almeno inizialmente. Sarebbe stato infatti l’intervento di Maria De Filippi a convincerlo ad accettare la proposta degli autori. Ospite del No Lies Podcast, il cantante ha raccontato di aver accettato quasi per provocazione, avanzando una richiesta economica molto alta: "Chiediamo 20 mila euro, tanto non me li danno", si era detto. Alla fine, l’accordo si è chiuso a 18 mila euro a puntata. Un compenso che, moltiplicato per le otto puntate affrontate fino alla finale, ha portato il cachet complessivo a circa 144 mila euro. "È stato il guadagno più alto della mia carriera", ha spiegato il 35enne. A trattenerlo in Honduras, oltre al compenso, sarebbero state anche le penali previste dal contratto, così rilevanti da scoraggiare qualsiasi ipotesi di abbandono anticipato.

Quanto si guadagna a L'Isola dei Famosi

Nel racconto di Valerio Scanu emerge anche un altro aspetto importante del reality: le differenze nei compensi tra i concorrenti. "Non tutti avevano lo stesso cachet", ha precisato, chiarendo come ogni contratto fosse negoziato individualmente. Secondo quanto riferito dall'ex di Amici, alcuni partecipanti avrebbero percepito cifre molto più basse: "Sentivo cachet che erano un decimo del mio". Nonostante questo, Valerio ha sempre evitato di confrontarsi apertamente con i colleghi sui guadagni: "Lo trovo volgare", ha affermato. L'interprete ha poi aggiunto un ulteriore dettaglio, relativo alle dichiarazioni pubbliche di alcuni ex concorrenti: "C’è chi gonfia i numeri - ha assicurato - Magari prendevano mille euro e dicevano diecimila".

Quanto guadagna il vincitore de L'Isola dei Famosi

Valerio Scanu non è di certo il primo naufrago che parla apertamente dei guadagni del programma tv. In passato lo ha fatto anche Marco Mazzoli, che ha vinto L'Isola dei Famosi nel 2023: "Il forma non è come quella americano, in USA vinci 1 milione di dollari, da noi 100.000 Euro lordi, il 50% va in beneficenza, il 25% è andato al mio manager, pensate a quanto mi è rimasto in tasca. E questo nel caso tu vinca come mi è successo", ha fatto sapere. E ancora: "Se non arrivi alla vittoria hai il tuo cachet e dipende da tanti fattori, dalla popolarità e da quanto concordi. Io sono stato molto trasparente. Quando ho preso? Esattamente 60.000 Euro, o meglio 6.000 euro a settimana e rimanendo le dieci settimane del programma ho guadagnato la cifra massima. Però si parla sempre di cifre lorde e anche sulla vincita finale come vi ho detto va tolta la metà subito e poi la parte per i manager".

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