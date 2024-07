Marco Maddaloni svela quanto si guadagna a Isola dei Famosi, Grande Fratello e Pechino Express

Ai microfoni di Pop Podcast Marco Maddaloni ha svelato i cachet percepiti con le sue partecipazioni a Pechino Express, Isola dei Famosi e Grande Fratello . Negli ultimi anni il judoka è stato grande protagonista in televisione. Ha iniziato nel 2013 vincendo in coppia con Massimiliano Rosolino a Pechino Express, poi ha trionfato nel 2019 a L'Isola dei Famosi (dove è tornato in qualità di guest star nell'edizione 2021). Nella stagione televisiva 2023-2024 è entrato nella Casa del Grande Fratello, che è stato costretto a lasciare in seguito alla scomparsa del suocero.

Quanto si guadagna a Pechino Express, Isola dei Famosi e Grande Fratello

"Se è vero o no che con i reality si guadagna bene? Dipende, io però posso dirti i miei cachet, quelli che ho preso in ogni reality, quindi parlo per quella che è la mia esperienza. - ha detto Marco Maddaloni - A Pechino Express, ad esempio, mi hanno dato 1500 euro a settimana, poi tu sai che devi pagare un’agenzia, poi devi pagare le tasse, per questo non è che mi abbiano arricchito dieci puntate". Ha dunque spiegato: "A L’Isola dei Famosi il discorso cambia e ho preso un po’ di più. Lì per quel periodo per me era già più importante, di soldi lì ne prendevo 4mila euro a settimana e per questo io dovevo durare il più possibile. Inoltre il montepremi finale lo dai in beneficenza in parte e il restante puoi tenerlo, ma non è una cifra esatta. Infatti parliamo di gettoni d’oro e poi ci sono anche le trattenute sul conto. Quindi non è tutto intero come può sembrare. Al Grande Fratello invece ho preso 5mila euro a settimana. Però lì le settimane sono sproporzionate e per questo uno guadagna molto di più".

Lo stipendio di Marco Maddaloni e i soldi guadagnati in tv

Non è la prima volta che Marco Maddaloni parla di questioni economiche. Già in passato aveva rivelato di aver investito tutti i soldi guadagnati in tv nel settore immobiliare. "Come sportivo i titoli ce li ho ma non sono un calciatore e a me piace la bella vita. Nel senso che mi piace andare a mangiare fuori con mia moglie, mi piace l’idea che i miei figli stiano in piscina, ma siccome non sono un calciatore… - ha ammesso il judoka - Quanto guadagno come campione di judo? Ora niente, prima dell’Isola dei Famosi prendevo 1400 euro al mese dalla polizia penitenziaria".