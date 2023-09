Valerio Scanu si è sposato: chi è il marito Luigi Calcara

Fiori d'arancio per Valerio Scanu. L'ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha detto sì a Luigi Calcara giovedì 7 settembre a Roma. La data scelta non è casuale: in questo giorno è infatti nato il padre del cantante sardo, scomparso nel 2020 a causa del Covid-19. Scanu e Calcara si sono sposati con rito civile in Campidoglio, luogo simbolico nel cuore di Roma. La cerimonia è stata officiata da Silvia Berri, delegata del sindaco della Capitale.