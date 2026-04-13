Raffaella Fico piange in tv per Armando Izzo. Lui beccato con un'altra

Raffaella Fico ha parlato per la prima volta a Verissimo della rottura con Armando Izzo . "Andava tutto bene, poi lui ha scelto di andare via", ha spiegato a Silvia Toffanin la showgirl 38enne, descrivendo una decisione giunta senza segnali premonitori. "Non me lo aspettavo, è stata una cosa improvvisa, come un fulmine a ciel sereno". Parole che restituiscono il senso di smarrimento di fronte a un equilibrio che sembrava consolidato e che, invece, si è incrinato all’improvviso. Nel racconto è emerso anche una ferita più profonda, ancora aperta. Lo scorso dicembre, infatti, la Fico ha perso il bambino che aspettava proprio dal calciatore dell'Avellino. "Non ho ancora elaborato il lutto" , ha confessato, lasciando intravedere un dolore che si intreccia inevitabilmente con la fine della relazione. Un doppio colpo, personale e sentimentale, che rende ancora più complesso il momento che sta attraversando.

Raffaella Fico a Verissimo parla della fine della storia con Armando Izzo

La storia tra Raffaella Fico e Armando Izzo durava da circa un anno. Convivenza, quotidianità condivisa, e poi la decisione di lui di allontanarsi. "Vivevamo insieme, poi ha deciso di andare via", ha detto la soubrette. Con loro anche Pia, la figlia che Raffaella ha avuto tredici anni fa da Mario Balotelli. La ragazzina ha subito instaurato un ottimo rapporto con Izzo. "Stavamo benissimo, era tutto rosa e fiori. Credo abbia avuto bisogno di stare da solo, per riflettere su pressioni e problematiche", ha aggiunto la Fico. "Mi sono innamorata di lui e lo amo tuttora. In questo periodo di riflessione sua ne approfitterò per riflettere anche io. Se dovesse tornare, dovrà darmi delle spiegazioni. Poi nella vita, mai dire mai". Poi, tra le lacrime, ha commentato la sua sfortuna in amore: "Si vede che doveva andare così. Si va avanti. In amore io do tutto, sono una persona rispettosa, mi metto completamente in gioco".

Armando Izzo avvistato con una bionda misteriosa

Mentre su Canale 5 andava in onda l’intervista di Raffaella Fico, sui social l'esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione che sta facendo parecchio discutere. Negli scatti si vedrebbe Armando Izzo seduto a cena in compagnia di una donna bionda, la cui identità, almeno per ora, resta sconosciuta. Secondo quanto riferito dalla fonte che ha diffuso il materiale, tra i due ci sarebbe stata una certa complicità nel corso della serata: atteggiamenti confidenziali, gesti affettuosi e pure qualche bacio. Elementi che, se confermati, aggiungerebbero un tassello ulteriore a una situazione già complessa. Per ora, però, da parte del calciatore non è arrivata alcuna replica ufficiale.