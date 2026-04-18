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Insulti a Chanel Totti dopo il video in palestra, la dura replica del personal trainer

Chanel Totti travolta dagli insulti social dopo un video in palestra. Il personal trainer la difende: “Commenti vergognosi”
4 min
TagsChanel Totti

Un semplice video pubblicato in palestra si è trasformato in un’ondata di insulti e body shaming contro Chanel Totti. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, oggi protagonista in tv a Pechino Express, è finita al centro di pesanti commenti offensivi apparsi sotto un post condiviso dal suo personal trainer Claudio Pallitto. Tra i messaggi comparsi online, parole come “fruttivendola”, “robustina” e persino riferimenti diretti al peso con frasi come “100 kg”, che hanno acceso una nuova polemica sul fenomeno del bullismo digitale e sulla violenza verbale che spesso colpisce i personaggi pubblici, soprattutto i più giovani. Un attacco gratuito nato da un contenuto apparentemente innocuo: un semplice video promozionale dedicato alla sala personal della palestra, diventato però terreno fertile per critiche feroci e giudizi personali.

Chanel Totti vittima di body shaming per il peso, interviene il personal trainer

A intervenire pubblicamente è stato proprio Claudio Pallitto, imprenditore del fitness e noto anche per essere il compagno dell’attrice Micaela Ramazzotti, che ha deciso di prendere posizione con un video diretto e senza filtri. “Da un semplice video fatto con Chanel dove si pubblicizzava la sala personal – ha spiegato – sono usciti fuori commenti, aiutatemi a dire, vergognosi. Una violenza verbale immane verso una ragazza dolcissima, con un’anima bellissima, bella dentro e fuori. Pallitto ha voluto sottolineare come spesso chi si lascia andare a certi attacchi online sia lo stesso che, nella vita reale, si mostrerebbe ben diverso: “Voi non la conoscete, ma magari se la vedete per strada siete i primi a chiederle un selfie. Anche quelli che hanno scritto quello che hanno scritto”. Parole che denunciano l’ipocrisia di molti utenti social, pronti a trasformare una tastiera in uno strumento di aggressione gratuita.

“Dietro uno schermo siete più cattivi”: il monito contro il bullismo online

Nel suo sfogo, il personal trainer ha lanciato anche un messaggio più ampio contro l’uso tossico dei social network, invitando a riflettere sulle conseguenze delle parole. “Perché siete così? Perché vi nascondete dietro un social? Ma non si fa, questa violenza verbale è brutta. Non avete qualcuno a cui volete bene? Una sorellina, una mamma, qualcuno davvero importante?”. Poi l’invito a immedesimarsi: “Immaginate se scrivessero a loro tutte quelle cose che avete scritto sotto a quel video”. Infine, la chiusura più dura: “Così il social viene usato male, usatelo per lavorare, che magari vi frutta anche meglio. E se avete tutta questa cattiveria nella vita, fatevi aiutare, perché non è normale”. Un intervento che riaccende il dibattito su hate speech e body shaming, fenomeni sempre più diffusi e spesso sottovalutati, soprattutto quando a subirli sono ragazze molto giovani come Chanel Totti, cresciute sotto i riflettori e costrette a fare i conti con un giudizio pubblico costante.

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