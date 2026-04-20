Belen ha fatto l'esame per la cittadinanza italiana, ecco come è andata

Dopo vent’anni trascorsi in Italia, Belen Rodriguez ha deciso di trasformare un legame di fatto in uno ufficiale: ottenere la cittadinanza italiana . La showgirl argentina, volto storico della televisione italiana, ha finalmente avviato l’iter definitivo per il passaporto che, come lei stessa ha raccontato con ironia, sente di meritare da tempo. La conferma era arrivata già nelle scorse settimane, durante l'ospitata di Belen a Che tempo che fa. I requisiti burocratici ci sono tutti : residenza stabile in Italia da oltre dieci anni e un reddito dimostrabile sufficiente per accedere alla procedura. All’appello mancava soltanto un passaggio formale ma indispensabile: il superamento dell’esame di italiano di livello B1 , necessario per certificare la conoscenza della lingua.

Belen, l'esame per la cittadinanza italiana a Milano

Come raccontato dal settimanale Chi, martedì 14 aprile, di prima mattina, Belen si è presentata alla scuola internazionale Leonardo Da Vinci di Milano, sede scelta per sostenere la prova. L’arrivo non è passato inosservato: look sobrio, borraccia d’acqua in mano, accompagnata da un legale e dalla sua assistente. Poco prima delle nove, la showgirl argentina ha affrontato sia la prova scritta sia quella orale, tra lo stupore di studenti e presenti che si sono trovati davanti uno dei volti più noti dello spettacolo italiano in una veste decisamente insolita. Ora resta solo da attendere l’esito dell’esame. Se il risultato sarà positivo, Belen potrà completare il percorso e diventare ufficialmente cittadina italiana, chiudendo una pratica che si trascina da anni.

La battuta sul divorzio da Stefano De Martino

A raccontare con leggerezza la sua lunga attesa era stata proprio lei, lo scorso marzo, durante l’intervista da Fabio Fazio. "Sono passati vent’anni e non mi hanno mai dato il passaporto italiano. Perché non me lo date?", aveva detto sorridendo. Poi la battuta che aveva fatto sorridere il pubblico: "Mi piacerebbe portare mio figlio in America. Sono anche stata sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni. Non sono stata nemmeno furba". Il riferimento era naturalmente al matrimonio con Stefano De Martino, celebrato nel 2013 e concluso nel 2017. Un’unione che, ironicamente, avrebbe potuto facilitare il percorso verso la cittadinanza, se solo fosse durata più a lungo. Oggi, però, niente scorciatoie sentimentali: Belen ha scelto la strada ufficiale. E dopo una carriera costruita interamente in Italia, il passaporto sembra ormai solo una questione di tempo.