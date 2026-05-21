Chi è Ines Garcia, la nuova fidanzata di Lamine Yamal

Lamine Yamal e Ines Garcia escono allo scoperto. Dopo settimane di indiscrezioni e immagini circolate sui social, il giovane calciatore del Barcellona ha ufficializzato la relazione con l’influencer spagnola partecipando insieme a lei alla cena organizzata dal club blaugrana a Castelldefels per celebrare la conquista della Liga. La serata del 20 maggio ha segnato così il primo vero debutto pubblico della coppia. Una nuova storia importante dopo quella con la cantante Nickie Nicole , giunta al termine lo scorso novembre. Lamine e la nuova fiamma sono arrivati insieme a bordo di un van scuro, attirando immediatamente l’attenzione dei fotografi presenti. Yamal è sceso per primo dal veicolo, aiutando poi la sua nuova fidanzata a uscire dall’auto prima di dirigersi verso l’ingresso del locale che ospitava l’evento. Entrambi hanno scelto look coordinati sui toni del nero . Il calciatore ha indossato una giacca strutturata in stile motociclista con pantaloni abbinati, mentre Ines ha optato per un abito aderente con schiena scoperta. Un’apparizione studiata nei dettagli ma senza eccessi, coerente con il profilo discreto che finora ha accompagnato la loro frequentazione.

Chi è Ines Garcia: influencer, moda e social network

Ventuno anni, residente a Siviglia, Ines Garcia è una delle creator emergenti più seguite in Spagna. La sua crescita sui social è stata rapida, soprattutto grazie ai contenuti dedicati alla moda e al lifestyle. Su Instagram supera già i 139 mila follower, mentre su TikTok ha oltre mezzo milione di utenti che seguono quotidianamente video, outfit e trend del momento. Negli ultimi mesi ha attirato particolare attenzione durante la Feria de Abril, uno degli eventi mondani più seguiti del Paese, dove ha condiviso diversi contenuti legati alla tradizione andalusa e alla moda. Ines fa inoltre parte di In Management, una delle agenzie di influencer più conosciute in Spagna, fondata dalla creator Dulceida, figura molto popolare nel panorama digitale iberico. Nonostante la crescente esposizione mediatica, la Garcia ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza sulla propria vita privata, evitando di commentare direttamente le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sulla relazione con Yamal.

Il viaggio in Grecia e le polemiche sui social

Prima dell’ufficializzazione, la nuova coppia ha scelto l’isola di Zante per una vacanza romantica e lontana dai riflettori. Parallelamente, Ines Garcia è finita al centro di alcune polemiche social legate alla fine della sua precedente relazione. Alcuni utenti l’hanno accusata di aver lasciato il suo ex compagno per avvicinarsi al giovane fuoriclasse del Barcellona. Accuse alle quali la diretta interessata ha risposto pubblicamente, smentendo con fermezza le ricostruzioni circolate online. “Non ho mai lasciato nessuno per stare con qualcun altro”, ha chiarito sui social, cercando di chiudere rapidamente la vicenda.