"Non siamo più amiche": la confessione di Bianca Balti su Elisabetta Canalis

Dopo mesi di indiscrezioni e segnali social, Bianca Balti ha confermato la rottura del rapporto con Elisabetta Canalis . La modella, ospite del podcast Non lo faccio x moda condotto da Giulia Salemi, ha parlato apertamente della fine di un’amicizia che per anni aveva rappresentato uno dei legami più solidi dello spettacolo italiano all’estero. "Eravamo amiche e non lo siamo più tanto", ha confidato la Balti, chiarendo come alla base dell’allontanamento ci siano differenze profonde sul piano politico e valoriale. Un tema che, vivendo entrambe negli Stati Uniti, avrebbe assunto un peso ancora più marcato nella quotidianità e nel modo di interpretare la realtà. Secondo Bianca, la politica non sarebbe soltanto una questione di opinioni, ma un riflesso diretto della propria visione del mondo. "Ci siamo abbandonate perché la politica include anche i valori" , ha detto, sottolineando come, da adulte, le due abbiano scoperto di non avere più molto in comune sotto questo aspetto. Parole che mettono fine a una lunga fase di silenzio e che spiegano anche il reciproco unfollow sui social, interpretato da tempo come il segnale di una distanza ormai consolidata. Per la Canalis, tra l'altro, non è la prima amicizia Vip che si rompe : negli ultimi anni si è allontanata anche da Maddalena Corvaglia, collega a Striscia la notizia e sua testimone di nozze.

Perché Bianca Balti ed Elisabetta Canalis non sono più amiche

Nonostante la rottura, Bianca Balti ha voluto precisare che tra lei ed Elisabetta Canalis non esiste alcun clima di ostilità personale. La modella ha anzi raccontato un episodio recente che dimostrerebbe come, nonostante la fine del rapporto, sia rimasto un sentimento di rispetto reciproco. Durante il periodo della malattia affrontata dalla Balti, la Canalis le ha inviato un messaggio particolarmente affettuoso. "È stata molto carina quando mi sono ammalata", ha raccontato la modella, sottolineando che il gesto l’ha colpita positivamente dopo un lungo periodo senza contatti. La Balti ha parlato di una reazione "matura", escludendo qualsiasi desiderio di rivalsa o rancore nei confronti dell’ex amica. Un chiarimento importante, soprattutto alla luce dell’attenzione mediatica che da tempo accompagna il rapporto tra le due. Lontane sul piano ideale, dunque, ma senza quella conflittualità che spesso accompagna le rotture nel mondo dello spettacolo.

Le divergenze politiche e il distacco definitivo

I primi segnali della frattura risalgono al 2022, quando Elisabetta Canalis espresse pubblicamente alcune critiche nei confronti del cosiddetto “politicamente corretto”. L’ex velina aveva parlato del rischio di una società sempre più condizionata dalla paura di essere accusati di razzismo, omofobia o misoginia. Dichiarazioni che avevano trovato il consenso di esponenti del centrodestra italiano, tra cui Matteo Salvini e Giorgia Meloni, e che avevano immediatamente acceso il dibattito pubblico. Bianca Balti, da tempo vicina a posizioni progressiste, aveva replicato indirettamente in un’intervista a L’Espresso, sostenendo che il vero problema non fosse l’eccesso di politicamente corretto, bensì il persistere di fenomeni come razzismo e omofobia. Da quel momento, le differenze ideologiche si sarebbero trasformate in una distanza sempre più concreta.