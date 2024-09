Bianca Balti commuove tutti: "Ho un tumore alle ovaie al terzo stadio"

Bianca Balti operata: ha un tumore alle ovaie

"Ho un lungo viaggio davanti, ma so che lo sconfiggerò. Per me stessa, per quelli che amo (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti coloro che hanno bisogno di forza. Potete prendere in prestito un po’ della mia che ne ho un sacco", ha aggiunto Bianca Balti che si è mostrata sorridente postando foto e video su Instagram in cui è apparsa positiva ed energica, pronta ad affrontare questa dolorosa sfida. "Ad ora, il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza nelle difficoltà della vita", ha concluso.