Morata e Alice Campello sono tornati insieme, "lui non può vivere senza di lei"

Ennesimo colpo di scena tra Alvaro Morata e Alice Campello . Perché del resto, come canta il nostro amato Antonello Venditti, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. La coppia ha deciso di regalare un'altra chance al loro rapporto dopo mesi complicati. La notizia arriva dalla Spagna, dove nelle ultime settimane le voci su una riconciliazione si sono fatte sempre più insistenti. A riaccendere i riflettori sulla coppia è stato il concerto di Bad Bunny al Riyadh Air Metropolitano di Madrid . Secondo quanto raccontato dal giornalista spagnolo Javi Hoyos , diversi spettatori presenti all'evento hanno segnalato la presenza dell'attaccante del Como e dell'influencer tra il pubblico. I due sono arrivati allo stadio fianco a fianco e hanno trascorso la serata insieme. Un dettaglio che ha immediatamente alimentato le speranze dei fan, già colpiti da alcuni recenti movimenti social e da indiscrezioni che parlavano di un progressivo riavvicinamento dopo la separazione annunciata nei mesi scorsi.

Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme

A dare ulteriore forza alle indiscrezioni è stato lo stesso Hoyos, che ha raccontato di aver contattato direttamente Morata per verificare la notizia. A detta del il giornalista, il calciatore avrebbe confermato il momento positivo vissuto dalla coppia. "Si stanno dando una nuova possibilità", ha spiegato il cronista aggiungendo che "lui non può vivere senza di lei, la considera la donna della sua vita". Hoyos ha inoltre ricordato come, al momento della separazione, non fossero emersi tradimenti o motivazioni particolarmente gravi. Proprio l'assenza di fratture insanabili avrebbe permesso ai due di ritrovarsi e di provare a ricostruire il loro legame. Anche in virtù dei quattro figli in comune. Una ricostruzione che trova inoltre conferma nelle immagini circolate nelle ultime ore, che mostrano Morata e Alice complici e sorridenti durante il concerto del cantante portoricano.

La conferma di Alice Campello e il messaggio ai fan

A mettere fine ai dubbi è stata poi la stessa Alice Campello. L'influencer e imprenditrice veneziana ha infatti scelto di intervenire pubblicamente, confermando di fatto la riconciliazione attraverso un messaggio rivolto proprio al giornalista che ha diffuso la notizia. "Mi piace molto vedere la tua gentilezza, la tua delicatezza e la tua capacità di comprendere gli altri", ha scritto la Campello sui social. Un messaggio che molti hanno interpretato come una conferma indiretta del ritorno di fiamma. L'influencer ha aggiunto un ringraziamento rivolto a tutte le persone che hanno sostenuto la coppia durante questi mesi difficili: "Grazie anche per tutti i messaggi di supporto e affetto delle persone che sono felici per noi". Parole che sembrano chiudere definitivamente il capitolo della separazione e aprirne uno nuovo. Quello della felicità. Insieme, ancora una volta.