La moglie di Dybala si sfoga: "Vivere con lui non è facile". Il motivo sorprende

Dietro le immagini patinate condivise sui social e la quotidianità vissuta tra Roma e Buenos Aires, si nasconde una realtà fatta di rinunce e continui compromessi. A raccontarla è stata Oriana Sabatini , che durante un intervento nel programma streaming argentino Olga ha parlato apertamente della sua vita accanto a Paulo Dybala , rivelando uno degli aspetti più complessi dell'essere sposata con un calciatore professionista. L'attrice e cantante argentina, insieme al giocatore dal 2018, ha spiegato come la carriera del marito condizioni inevitabilmente la vita familiare e sociale della coppia. "Ho sempre la sensazione di avere due vite ed è molto difficile per me unirle", ha confessato. Un sentimento che nasce dalla distanza e dagli impegni sportivi che accompagnano la carriera della Joya. "Paulo non è mai presente ai matrimoni dei miei amici, ai compleanni o persino ai miei eventi di lavoro" , ha rivelato. Una situazione che, ha precisato, non dipende dalla volontà del calciatore: "Non è perché non voglia, ma perché non può. Deve essere a Roma per allenarsi e giocare". Un'assenza che talvolta genera episodi curiosi. Oriana ha infatti ammesso che, in alcune occasioni, durante i matrimoni degli amici viene addirittura fatta accomodare al tavolo dei single perché il marito non può essere presente. "È assurdo", ha commentato con ironia.

Il ritorno in Argentina e il tempo ritrovato con la famiglia

Le dichiarazioni arrivano durante un soggiorno particolarmente significativo per la coppia. Dybala, infatti, sta trascorrendo un periodo di vacanza in Argentina insieme alla moglie e alla figlia Gia, nata lo scorso marzo. Durante la chiacchierata, Oriana ha lasciato intendere quanto sia raro riuscire a trascorrere lunghi periodi nel suo Paese d'origine insieme alla famiglia. "L'anno in cui ci siamo sposati siamo rimasti qui per quasi un mese ed è stato meraviglioso", ha ricordato. La permanenza a Buenos Aires assume oggi un significato diverso rispetto al passato. Se prima ogni ritorno coincideva con un tuffo nell'adolescenza e nelle abitudini di sempre, oggi la sua vita è profondamente cambiata. "Quando tornavo in Argentina mi fermavo nella mia camera da ragazza, a casa dei miei genitori. Ora le cose sono diverse: sono una madre e ho una casa con mio marito e mia figlia", ha dichiarato. Le sue parole raccontano il passaggio verso una nuova fase della vita, segnata dalla costruzione di una famiglia e da responsabilità completamente diverse rispetto a quelle vissute fino a pochi anni fa.

La maternità e quella sensazione di sentirsi ancora adolescente

Uno dei temi affrontati durante l'intervista è stato anche il rapporto con la maternità. A tre mesi dalla nascita della piccola Gia, Lady Dybala ha raccontato con spontaneità come stia vivendo questa nuova esperienza. Pur riconoscendo il cambiamento profondo che la nascita di una figlia ha portato nella sua quotidianità, l'artista ha ammesso di non sentirsi molto diversa da prima. "Dentro di me continuo a sentirmi un'adolescente", ha confessato sorridendo. Un'affermazione che descrive bene il momento che sta attraversando: da una parte la responsabilità di una nuova famiglia costruita insieme a Dybala, dall'altra la sensazione di mantenere intatta quella leggerezza che l'ha sempre accompagnata.