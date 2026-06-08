Come sta Belen dopo il ricovero: sorrisi e relax alla Polo Golden Cup

Dopo giorni di preoccupazione per le sue condizioni di salute, Belen Rodriguez sembra aver ritrovato serenità. La showgirl argentina, ricoverata nei giorni scorsi al Policlinico di Milano dopo un malore che aveva richiesto l'intervento dei soccorsi, è tornata a mostrarsi in pubblico e sui social, lasciando intravedere segnali di ripresa. Ha preferito, per il momento, non commentare quanto accaduto. Accanto a lei, in questo periodo particolarmente delicato, non sono mancati l'affetto della famiglia e il sostegno delle persone più vicine, tra cui la sorella Cecilia e l'ex marito Stefano De Martino , padre del figlio Santiago .

Come sta Belen, la giornata di relax alla El Porteño Golden Cup

Per lasciarsi alle spalle i momenti più difficili, Belen ha scelto di trascorrere una giornata all'insegna della tranquillità partecipando alla finale della El Porteño Golden Cup, evento che unisce sport, mondanità e tradizione argentina. La 41enne è stata tra gli ospiti del prestigioso appuntamento ospitato in un esclusivo polo club alle porte di Milano, dove ha assistito alle partite e preso parte agli eventi collaterali organizzati per gli invitati. Tra i momenti più attesi della giornata c'era anche La Mesa Infinita, il tradizionale pranzo conviviale che rappresenta uno dei simboli dell'evento. Una lunga tavolata all'aperto dedicata alla cultura gastronomica argentina, tra specialità tipiche, convivialità e atmosfere che richiamano le origini della stessa Rodriguez. Durante il pranzo, caratterizzato dalla classica parrilla argentina e da una selezione di piatti tradizionali, Belen è apparsa rilassata e sorridente, circondata da amici e familiari. L'evento ha rappresentato una delle sue prime apparizioni pubbliche dopo il ricovero, un'occasione che molti hanno interpretato come un segnale positivo sul suo percorso di recupero.

Il look estivo che cattura l'attenzione

A catturare l'attenzione dei presenti non è stata soltanto la sua presenza, ma anche la scelta di stile. Per la giornata al polo club, Belen ha puntato su un look estivo e disinvolto, completato da un vistoso cappello a tesa larga scelto per proteggersi dal sole e aggiungere un tocco glamour all'outfit. Una scelta semplice ma d'effetto, perfettamente in linea con l'atmosfera elegante e rilassata dell'evento. Tra sport, buona cucina e momenti in famiglia, la sud americana è apparsa serena, lasciandosi alle spalle giorni particolarmente complessi e tornando gradualmente alla sua quotidianità.