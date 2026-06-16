“Hanno usato mia sorella”: Brooklyn Beckham torna ad attaccare la famiglia

La crisi all'interno della famiglia Beckham sembra tutt'altro che vicina a una soluzione. Anzi, le ultime dichiarazioni di Brooklyn Beckham confermano come la distanza tra il primogenito di David e Victoria Beckham e il resto della famiglia continui ad aumentare. Al centro della nuova polemica c'è un episodio che avrebbe dovuto rappresentare un gesto di distensione, ma che si è invece trasformato nell'ennesimo motivo di scontro. Secondo quanto raccontato dal figlio della coppia, sua sorella Harper avrebbe tentato di consegnargli personalmente una lettera nella speranza di favorire una riconciliazione. Un'iniziativa che, però, il giovane Beckham non ha interpretato come un sincero tentativo di riavvicinamento. Al contrario, ha visto nell'accaduto una strategia studiata a tavolino dai parenti. L'ennesima stando alla sua versione dei fatti.

La lettera di Harper e le accuse sui fotografi presenti

La vicenda si è svolta nei giorni successivi alla cerimonia durante la quale David Beckham ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. In quell'occasione, l'ex capitano dell'Inghilterra era accompagnato dalla moglie Victoria e da tre dei quattro figli: Romeo, Cruz e la più giovane Harper. Proprio durante il soggiorno a Los Angeles, la sedicenne si sarebbe recata presso la residenza del fratello a Beverly Hills per consegnargli una lettera. Alcune fotografie pubblicate dai media statunitensi mostrano infatti Harper nei pressi dell'abitazione, accompagnata da un autista privato. Secondo le ricostruzioni, Brooklyn e la moglie Nicola Peltz non si trovavano in casa in quel momento, essendo impegnati a New York per motivi di lavoro. Non riuscendo a consegnare la missiva, Harper avrebbe lasciato la proprietà poco dopo. A suscitare la reazione di Brooklyn non è stato tanto il gesto della sorella quanto la presenza dei fotografi sul posto. Attraverso il suo entourage, il figlio maggiore dei Beckham ha affidato alla rivista Hello! una dura replica: "Il fatto che ci fossero dei fotografi presenti quando Harper è andata a consegnare la lettera di persona dice tutto: era preparata a essere ripresa. Era tutto orchestrato".

Nessun segnale di pace tra i Beckham

Le nuove accuse si inseriscono in un contesto già fortemente deteriorato. All'inizio dell'anno Brooklyn aveva infatti escluso qualsiasi possibilità di riconciliazione a breve termine con la famiglia, sostenendo di aver assistito personalmente a comportamenti che avrebbero compromesso in modo irreparabile il rapporto. "Non voglio riconciliarmi. Ho visto con i miei occhi fino a che punto sono disposti ad arrivare per preservare la loro facciata", aveva dichiarato nei mesi scorsi. Nelle stesse occasioni aveva inoltre accusato i familiari di aver cercato di interferire nella sua relazione con Nicola Peltz già prima del matrimonio, sostenendo che i tentativi di ostacolare la coppia sarebbero proseguiti nel tempo. Dal canto loro, David e Victoria Beckham non hanno commentato pubblicamente le ultime dichiarazioni del figlio. L'ex calciatore, durante il discorso pronunciato durante la cerimonia della sua stella a Hollywood, ha invece voluto ribadire il forte legame con la famiglia, definendola il suo principale sostegno. "A Victoria, la mia meravigliosa moglie da quasi trent'anni. Senza di lei, niente di tutto questo sarebbe possibile".