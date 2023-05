Fedez, sui social l'esito dell'esame di controllo dopo il tumore

L'esito degli esami

Il rapper nello specifico ha eseguito una risonanza magnetica per controllare il suo stato di salute in merito al tumore che lo ha colpito appena un anno fa. Fedez ha condiviso il tutto sui social con alcune storie in cui ha scritto: "L'ansia che mi mette fare la risonanza... Visita di controllo, ad un anno e qualche mese di distanza dal fattaccio andata bene. Oggi è una bella giornata". Solo qualche giorno fa il rapper aveva confessato di essersi operato una seconda volta per correggere un errore estetico dato dai punti post operatori.