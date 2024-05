Sinner, la nuova fidanzata è Anna Kalinskaya? Spunta l'indizio e un ex famoso

Come Matteo Berrettini (che dopo la chiusura della relazione con Melissa Satta è ora pronto ad andare a convivere con Federica Lelli ) anche Jannik Sinner sta vivendo una nuova storia d'amore? Di questo sono convinti in tanti sui social, dove alcune circostanze vengono lette come 'indizi' della fine dello storico legame tra il 22enne tennista altoatesino e Maria Braccini .

Sinner e Kalinskaya fidanzati? Social impazziti

A diversi fan del tennista e della coppia non è sfuggito il fatto che l'ultimo post su Instagram della 23enne influencer risale a sei settimane fa, con una foto pubblicata da Miami (dove Sinner stava giocando e ha poi vinto il Masters 1000 della Florida) come fatto del resto abitualmente negli ultimi mesi in cui si è mostrata (comunque sempre da sola) nelle città visitate al seguito di Jannik. Da allora però niente più post mentre il numero due del mondo, dopo il ritiro a Madrid e il forfait a Roma, è andato a curare l'infortunio all'anca al JMedical di Torino. E proprio nella città piemontese in questi giorni è stata avvistata Anna Kalinskaya, 25enne tennista russa (n.26 Wta) ex del collega australiano Nick Kyrgios. Una coincidenza? In tanti, sui social, non la pensano così e c'è addirittura chi è convinto che il collier mostrato ultimamente in campo dalla russa sia proprio un regalo di Jannik...