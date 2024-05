Berrettini va a convivere con Federica Lelli e prende una decisione importante

Matteo Berrettini fa sul serio con Federica Lelli: quello che sembrava un incontro fugace a Ponte Milvio oggi si è trasformato in una storia d'amore con tanto di convivenza a casa di lui. A farlo sapere il settimanale Chi: "Con Federica la convivenza potrebbe essere una prova generale per il futuro". Al momento, però, il tennista non vuole uscire allo scoperto per non subire le stesse critiche ricevute per la relazione con Melissa Satta, che secondo qualcuno lo avrebbe distratto dallo sport.