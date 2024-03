Maria Braccini rompe il silenzio su Sinner: la rivelazione sul patto con Jannik

La critica a Maria Braccini

"Maria ma tu rispondi solo a chi ti dice bella ah ok ...no perché sarebbe gentile se spendessi un emoticon una parola per chi ti ha difeso dagli haters e chi crede in te e non solo per la tua giovane ed evidente bellezza. Ricordati che starò dalla vostra parte sempre ma è troppo facile e anche un po' frivolo rispondere a chi si sofferma solo sulla tua bellezza e bypassare chi litiga per difendere te e Jannik...". Con queste parole una fan di Maria Braccini ha commentato l'ultimo post pubblicato da Miami, dove la fidanzata di Sinner sta seguendo l'Atp. Inevitabile la risposta.

La risposta di Maria Braccini che rompe il silenzio

Braccini ha replicato così, spiegando la sua "assenza" sui social: "Ciao Viviana, perdonami se hai pensato questo ma cerco semplicemente di evitare i battibecchi. Prima di tutto perché non mi piace alimentare certe questioni inutili prendendone parte; bensì preferisco stare lontana. Secondo perché mi dispiace che per difendere me vi becchiate anche voi alcune offese. Ma è ovvio che sia estremamente grata per tutto il supporto che ricevo da parte vostra, soprattutto quando mi difendete e penso di averlo dimostrato più volte. Perciò… sì certo, grazie di cuore!".