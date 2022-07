Chanel, la figlia di Totti e Ilary: "Ci penserà il karma"

Dopo l'annuncio della separazione dei suoi genitori Chanel Totti è volata in Africa con la madre Ilary e i fratelli Cristian e Isabel. La ragazzina, che oggi ha quindici anni, è molto attiva sui social network come tutte le sue coetanee e nonostante il periodo difficile che sta attraversando la sua famiglia ha deciso di condividere un video su Tik Tok. Un breve filmato in cui si trova all'aeroporto con la sorella più piccola, che tiene per mano e poi bacia. In sottofondo una canzone rap: Over the rainbow di Rhove. Le strofe scelte da Chanel non sembrano casuali: E Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma, siamo rimasti soli nella stanza, guardavo les étoiles, ah-ah. Forse un chiaro riferimento alla separazione tra Totti e Ilary e alla terza incomoda Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma del Pupone?