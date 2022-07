Ilary Blasi a Zanzibar come una naufraga dell'Isola dei Famosi

Ilary Blasi e le prove da naufraga

Anche da questi luoghi paradisiaci, la presentatrice continua a condividere con i suoi due milioni di followers su Instagram video e scatti della sua vacanza. Tra gli ultimissimi anche quello che la ritrae metre si fa aprire un cocco, per poi berne il prezioso nettare. Una scena che in tanti ha rievocato quella dei naufraghi all'Isola dei Famosi, che certo non potevano godere del lusso di cui si attornia in questi giorni la showgirl.