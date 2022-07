Totti e Ilary Blasi, cosa ci sarà nel futuro della coppia? I progetti in tv

Il futuro in tv di Totti e Ilary Blasi

Cosa ci sarà nel futuro di Totti e Ilary? L'ormai ex coppia è richiestissima più che mai in questo momento. Mentre la Blasi ha rinnovato il suo contratto con Mediaset che prevede la conduzione della nuova edizione de L'Isola dei Famosi nel 2023, il Pupone (il cui docufilm 'Mi chiamo Francesco Totti' andrà in onda il 25 luglio in prima serata su Rai 1) potrebbe avere un ruolo per i Mondiali del Qatar. In tal senso la direttrice di RaiSport Alessandra De Stefano sarebbe tornata all'attacco per averlo nella squadra dei talent. E sono in tanti ad augurarsi che possa riuscirci.