"Ilary dirà la verità in tv". L'amico di Totti: "Lei sempre arrabbiata"

La frecciatina di Alex Nuccetelli

Alex Nuccetelli, pr romano, ex marito di Antonella Mosetti e amico da venti anni di Francesco Totti, continua intanto a parlare della rottura tra il Pupone e l'ex moglie. “Io non so proprio come si sono ridotti così, forse Ilary era sempre arrabbiata e Francesco si è sentito solo… - ha dichiarato al Corriere della Sera - E siamo tutti umani, anche con accanto la moglie più bella del mondo, le tentazioni ci stanno. Quello delle mille avventure di Totti è un mito, non è un donnaiolo, ha sempre avuto storie lunghe, prima con Maria Mazza, poi con Ilary. Dopo vent’anni la crisi ci sta tutta, ma restano due genitori fantastici, esemplari”.