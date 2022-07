Totti, Ilary e Noemi nello stesso locale, la proprietaria: "Non ho invitato l'amante"

L'ex di Temptation Island ha esordito il suo accorato sfogo su Instagram dicendo: "Vengo chiamata in causa su alcuni quotidiani, riguardo il locale dove abbiamo fatto serata, e ora mi scrivete che il giorno del mio compleanno ho invitato sia la moglie che l'amante di Totti". Quindi ha precisato: "Quella sera non era il mio compleanno, era una cena spettacolo dove tutti hanno prenotato il tavolo, non conosco Noemi . Lo vengo a sapere oggi che quella sera c'era anche lei all'evento. Ma io neanche sapevo chi fosse".

Totti e Ilary sereni

Stando al racconto fatto dalla proprietaria del locale sia l'ex giallorosso che la moglie sembravano "divertirsi alla serata con gli amici", dunque non c'èera "nulla di strano o anomalo". Anna Boschetti ha poi proseguito dicendo: "Sono andati via insieme, con l'auto, e noi non sappiamo nulla sulla questione amante". Quindi mettendo a tacere i gossip che la riguardano ha concluso: "Non capisco perché scrivete tutte queste ca**ate, non sono stata io a invitarli e ripeto non era il mio compleanno. Non conosco Noemi, neanche Ilary, che ho poi conosciuto quella sera".