'Totti una sera a cena', l'ex Capitano e Ilary tornano in tv in uno speciale di Blob

Dopo il docufilm sulla vita dell'ex Capitano della Roma dal titolo 'Mi chiamo Francesco Totti' (andato in onda lunedì 25 luglio su Rai 1), Viale Mazzini ha deciso di replicare con uno speciale di Blob dedicato a Francesco Totti e Ilary Blasi, cavalcando l'onda della spasmodica attenzione sulla coppia, in seguito all'annuncio della loro separazione. La puntata dal tittolo 'Totti una sera a cena'andrà in onda sabato 30 luglio su Rai3 e restituirà agli spettatori la storia dell'ex leggenda del calcio e dell'ex 'Letterina' di Passaparola.