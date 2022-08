Totti e Ilary a Sabaudia: "Scambio di chiavi e freddo arrivederci"

Francesco Totti e Ilary Blasi si sarebbero rivisti a Sabaudia. L'ex calciatore - dopo aver disputato l'ultima partita a padel con Candela - sarebbe arrivato nella località balneare per trascorrere qualche giorno di relax con i figli. Il Pupone avrebbe rivisto l'ormai ex moglie, che gli avrebbe dato le chiavi della villa in modo piuttosto freddo. Stando a quanto spiffera il Corriere della Sera l'incontro tra i due sarebbe stato piuttosto gelido. La coppia si sarebbe salutata velocemente, rivolgendosi un arrivederci poco caloroso.

Totti è arrivato a Sabaudia

A quanto pare il Capitano resterà a Sabaudia con le figlie Chanel e Isabel e i domestici fino a Ferragosto, mentre il primogenito Cristian farà avanti e indietro per via degli impegni con l'Under 18 della Roma. Al momento non è chiaro se Ilary rientrerà nella Capitale o partirà per qualche altra vacanza. Di sicuro lo scopriremo presto grazie a Instagram: la Blasi è diventata molto social dopo l'addio a Totti. Secondo alcuni amici si tratterebbe di una scelta ben precisa: quella di mostrarsi come una donna forte e combattiva, che sa resistere ai colpi della vita.