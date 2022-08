Totti-Ilary, il commento di Alfonso Signorini sulla separazione della coppia

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha catalizzato l'attenzione dei media e del gossip nostrano. Sebbene i diretti interessanti stanno cercando di stare lontani dal caos mediatico creatosi in seguito alla loro rottura, c'è chi invece, come Alfonso Signorini , si è sbilanciato nel commentare la questione. Nel corso di una recente intervista concessa a Simona Ventura, il conduttore televisivo per spiegare che i settimanali di gossip, nonostante la velocità con cui circolano le notizie in rete, creano ancora interesse nei lettori, ha preso come esempio propriol'ex Capitano della Roma e la celebre conduttrice Mediaset.

Le parole di Alfonso Signorini

"Se il mondo della carta stampata va a concludersi? Ma no, vive sempre di nuova linfa. E tu pensa che linfa c’hanno dato Francesco Totti e Ilary Blasi in questa estate. Quella è una coppia meravigliosa. Menomale che ci sono, sono come il Bue Apis per noi quindi menomale che li abbiamo. Quindi no, il gossip non si esaurisce“.Signorini e la Blasi hanno lavorato insieme al Gf Vip, quando lei conduceva e lui era un opinionista. Un rapporto stretto il loro, tanto da invitarla come super ospite alla puntata finale del Grande Fratello Vip 7 per lanciare L'Isola dei Famosi.