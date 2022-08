Totti-Noemi, ex Temptation Island: "Ci ho provato con lei, è in gamba"

"Noemi Bocchi è una donna che ha investito molto sul suo futuro": a parlare così Tommaso Eletti, ex partecipante di Temptation Island e Grande Fratello Vip, che ha avuto modo di conoscere la nuova fidanzata di Francesco Totti. "È laureata alla Lumsa, in Economia, ed è una donna molto in gamba. E sinceramente non mi sembra proprio una mangiauomini, per come la conosco avrà ponderato molto la scelta di stare con Totti", ha raccontato al settimanale Di Più Tv. Tommaso, fino a qualche tempo fa legato a Valentina Nulli Augusti, ha ammesso di aver conosciuto la Bocchi grazie ad un'amica in comune.

Il rapporto tra Noemi Bocchi e Tommaso Eletti

"Dalla scorsa estate e per diverse volte sono uscito in comitiva con Noemi - ha spiegato Tommaso di Temptation Island - Fisicamente è identica a Ilary, è vero, è bellissima. Anzi, spesso, prima che questa storia scoppiasse gli amici le dicevano: "Noemi, assomigli a Ilary Blasi". E a lei quel paragone faceva piacere. Va detto però che è una donna che sa prendersi le sue responsabilità. Ha due figli e poi ha la testa sulle spalle, anche per via degli studi che ha fatto. E posso dire che ama i riflettori meno di quanto si creda ed è molto accorta anche in amore...".

Il due di picche di Noemi Bocchi

L'ex gieffino ha confidato di aver ricevuto un due di picche da Noemi Bocchi, per la quale aveva letteralmente perso la testa. "Ci ho provato con lei ma non mi ha mai dato corda. “Il mio matrimonio è finito, ora la mia priorità sono i figli”, mi diceva. Non sapevo che stesse con Totti, a me non è arrivata nessuna voce. - ha aggiunto Tommaso Eletti - Anche perché, dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita. Quello che so è che è una donna molto colta e studiosa, credo voglia fare qualche master, non so”.