"Ilary Blasi non è triste ma inc...", parla Alfonso Signorini

Nell'ultimo editoriale su Chi, Alfonso Signorini ha parlato del recente incontro con Ilary Blasi. I due, che sono amici da anni, si sono visti a Cortina, dove il giornalista possiede da tempo una casa mentre l'ex moglie di Francesco Totti si è concessa una breve vacanza in zona dopo la separazione dal Pupone. "Penso alle risate fatte a casa mia con Ilary, che ho trovato più inca**ata che triste per le sue ben note vicende sentimentali", ha raccontato Signorini spiegando di aver trascorso una bella estate prima del rientro in tv, al timone del Grande Fratello Vip.

Ilary Blasi arrabbiata con Totti

Dunque Ilary Blasi non è triste o dispiaciuta per la fine del suo matrimonio ma incavolata nera con l'ex marito. Proprio di recente, stando a quanto si legge su Chi, la bionda presentatrice sarebbe andata su tutte le furie per l'ultimo gesto del Capitano. Ilary avrebbe scoperto che nelle ultime settimane Isabel, 6 anni, avrebbe continuato a giocare con i figli di Noemi Bocchi, in vacanza a San Felice Circeo. I rapporti tra Totti e Ilary restano tesi e le pratiche della separazione non sono state ancora avviate.