"Ilary torna a Sabaudia e si arrabbia per l'ultima scoperta su Totti"

Ilary Blasi è tornata a Sabaudia. L'ex Letterina di Passaparola è riapparsa nella cittadina laziale solo per qualche ora, giusto il tempo di prendere la piccola Isabel, con la quale è poi volata in Croazia. In provincia di Latina, però, la conduttrice Mediaset avrebbe fatto una scoperta su Francesco Totti che l'avrebbe mandata su tutte le furie.