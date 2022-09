Totti, l'amico in tv: "Ilary deve andare più piano, Noemi brava ragazza"

Alex Nuccetelli è tornato in tv dopo la discussa intervista di Francesco Totti sulla separazione da Ilary Blasi. Il pr romano è amico dell'ex calciatore da ben venti anni ed è stato lui a presentare al Pupone l'ormai ex moglie. "Non sono a conoscenza di quello che ha fatto lei prima di lui. Un anno e mezzo fa, però, Francesco ha avuto un momento molto particolare dove noi amici lo abbiamo visto più strano del solito. Lui diffonde sempre buonumore ma in quel momento appariva diverso", ha raccontato a I Fatti Vostri su Rai Due. Nuccetelli, in passato sposato con la soubrette Antonella Mosetti, ha poi aggiunto: "Francesco è sempre stato molto discreto, soprattutto in relazione alla moglie che ha rispettato come pochi uomini al mondo. Qualsiasi cosa si proponeva lui diceva sempre "sentiamo Ilary". È stato un marito devoto, molto attaccato alla famiglia".

I presunti tradimenti di Totti e Ilary Incalzato dal conduttore Salvo Sottile sui presunti tradimenti tra Totti e Ilary Alex Nuccetelli ha così replicato: "Ci sono sempre state molte voci su di lei e su di lui, come per chiunque nel mondo dello spettacolo. Io ho sentito tanto su di lei e tanto su di lui, poi mi sono fatto una mia idea personale. Sono stato amico di entrambi". Alex ha poi riferito che qualcosa si è rotto nel suo rapporto con la Blasi, tanto da menzionare una partecipazione all'Isola dei Famosi saltata all'ultimo. "Un anno e mezzo fa/due io ero in trattativa per l'Isola e mi sentivo spesso con lui e questo si collega in qualche modo alla vicenda. Tenere questa amicizia con Francesco mi è costato tanto e mi ha precluso alcune cose. Oggi sono in Rai ma non potrò mai essere a Mediaset. Ma non importa, la dignità e l'amiciza vanno al di là di tutto".