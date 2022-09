Totti e Ilary, colpo di scena: voglia di tregua, si tratta per un accordo

Novità sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Come fa sapere Il Messaggero, la prossima settimana sarebbe in programma un incontro tra i legali dei due per provare a trovare un accordo. L'intervista dell'ex calciatore al Corriere della Sera ha scatenato una vera e propria bufera e ora da entrambe le parti ci sarebbe la volontà di chiudere la faccenda al più presto con un accordo pacifico e consensuale.