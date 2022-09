L’ironia di Ilary su capra e pecora: la risposta di Belen spiazza tutti

Ilary Blasi è tornata a condividere sul suo account Instagram nuovi momenti della sua quotidianità dopo la separazione da Francesco Totti , ufficializzata nel luglio scorso. La showgirl in quota Mediaset ha deciso di non commentare ufficialmente e pubblicamente le dichiarazioni dell'ex Capitano della Roma, rese nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera.

Ilary Blasi e la mucca con le corna

Nelle scorse ore la showgirl ha fatto visita a La Vaccheria, noto spazio culturale ed espositivo di Roma, quindi ha pubblicato l'immagine della celebre opera della mucca con le corna di Andy Warhol, che in tanti hanno ritenuto non sia stata fatta a caso, ma volutamente, considerati i recenti retroscena che riguardano la sua vita privata.

Ilary e Belen: 'capra e pecora'

In aggiunta una simpatica ed ironica foto con nello sfondo una capra e una pecora che curiosamente hanno proprio i nomi delle due conduttrici televisive. Immagine su cui ha taggato i nomi "Ilary e Belen". A poche ore di distanza dal tag della Blasi per Belen Rodriguez è arrivata puntuale la replica della showgirl argentina che ha ricondiviso la simpatica e ironica Instagram stories dell'(ex) moglie di Francesco Totti, per poi commentare: "Da capire chi è la capra e chi è la pecora". Un gesto ilare che ha strappato più di un sorriso in tanti.