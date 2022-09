"Totti pentito, starebbe cercando un dialogo con Ilary Blasi"

Ancora gossip sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A fornire l'ultima indiscrezione il settimanale Oggi: pare che il Capitano sia pentito dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, quella in cui parlava di presunti tradimenti della moglie e Rolex rubati, e stia facendo il possibile per recuperare un dialogo con la conduttrice dell'Isola dei Famosi. Dialogo che non ci sarebbe da mesi: i rapporti tra i due sarebbero molto tesi. Totti sogna però una separazione pacifica e consensuale, soprattutto per il bene dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel, e starebbe facendo di tutto per sistemare la faccenda nel migliore dei modi.