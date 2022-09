Totti si rifugia nel calcio: torna in campo per dimenticare la separazione

ROMA - Per Francesco Totti il calcio non è soltanto una passione, anzi, un amore, ma anche una valvola di sfogo e un modo per evadere dai pensieri e tormenti della vita quotidiana. Specialmente in questo momento in cui l'ex capitano della Roma è al centro delle notizie per la sua vita privata. La separazione con Ilary Blasi tiene ormai banco da settimane nelle notizie di gossip, soprattutto per l'addio turbolento tra le parti e che si trascinerà per mesi e mesi.