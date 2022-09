Ilary Blasi dopo l'addio a Totti: super sexy anche con gli stivali!

Ilary Blasi sensuale anche con un semplice stivale. L'ormai ex lady Totti (in attesa di un accordo stragiudiziale con l'ex capitano della Roma) è tornata a condividere delle Instagram stories dove ha mostrato ai suoi più di due milioni di followers il suo recente acquisto.

Ilary icona di stile

Si tratta di un paio di stivali sopra il ginocchio in pelle rigorosamente vegan nero con suola di gomma di 50 mm di una noto calzaturificio. Un modello che Ilary, icona di eleganza, ha abilmente abbinato ad una tuta aderente in total black, che ne ha messo in risalto il suo fisico da urlo. Il nuovo acquisto della Blasi si può trovare online alla cifra di 767 euro.