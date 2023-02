Ilary Blasi cambia marcia con Bastian: cosa ha fatto la coppia a Roma

Ilary Blasi innamorata pazza. Dopo la dolorosa rottura da Francesco Totti l'ex Letterina di Passaparola appare oggi raggiante e più che mai presa dal suo nuovo amore: il costruttore tedesco Bastian Muller . Dopo le fughe romantiche a Montecarlo, a St. Moritz, in Thailandia e a Parigi, l'imprenditore è atterrato a Roma dove ha trascorso un weekend di fuoco con la nuova compagna e alcuni suoi amici (tra cui Michelle Hunziker).

I paparazzi di Chi hanno beccato Ilary Blasi e Bastian Muller da Rinaldi, uno dei ristoranti preferiti della conduttrice Mediaset e dell'ex marito. Qui, un anno fa, Francesco Totti aveva girato il famoso video in cui smentiva una presunta crisi con l'ormai ex moglie e invitava tutti a rispettare i tre figli. Dodici mesi dopo Ilary si è recata nel locale con il nuovo amore, l'amica e collega Michelle Hunziker, la sua parrucchiera Alessia Solidani , la sua manager Graziella Lopedota e il suo avvocato Alessandro Simeone.

Il fidanzato di Ilary Blasi a casa di Totti

A Roma Bastian Muller è stato ospite di Ilary Blasi in quella che non è più la casa coniugali di Totti e della presentatrice, visto che ora lì ci vive solo la 41enne con i tre figli. Nel weekend in cui è stato ospite il tedesco Cristian, Chanel e Isabel erano con il padre e la nuova compagna Noemi Bocchi.