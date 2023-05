"Totti e Ilary di nuovo insieme": la frase inaspettata di 'Brooke' di Beautiful

Continua a far chiacchierare la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ad un anno dall'annuncio della rottura l'ex calciatore e la conduttrice de L'Isola dei Famosi sono andati avanti con nuovi partner: lui con la flower designer Noemi Bocchi, lei con l'imprenditore tedesco Bastian Muller. Eppure sono in molti a credere ancora in un riavvicinamento tra Totti e Ilary: tra questi anche Katherine Kelly Lang, l'attrice americana nota ai più per il ruolo di Brooke Logan in Beautiful.