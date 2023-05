Totti e Ilary, tutti i conti social del divorzio: Francesco stravince

Totti e Ilary, gli effetti del divorzio sui social

In questa storia ad aver visto maggiori effetti sul proprio profilo social è stato Francesco Totti, con un account da 5,1 milioni di follower che, dal giorno della seprazione, ha visto arrivare 400mila nuovi follower, con un tasso di crescita dell'8,45%. Il boom si è registrato nei giorni in cui sono uscite le prime indiscrezioni e in quello dell'annuncio ufficiale del divorzio, dove per l'ex calciatore sono arrivati circa 25mila follower in un colpo solo. Ilary Blasi segue l'ex marito con un account da 2,1 milioni di follower e un tasso di crescita più basso (+5%) che le ha portato 105mila nuovi follower, arrivati nel giro di quattro giorni tra le indiscrezioni e l'annuncio ufficiale.

Cristian, Chanel e Noemi: gli effetti sui social

Tra i tre figli di Totti e Ilary, Chanel è sicuramente quella più attiva sui social. A 16 anni può già vantare 384mila follower, guadagnati in pochissimo tempo dall'apertura del suo account. Per il suo profilo Chanel si è rivolta alla Notoria Lab, agenzia che cura l'immagine di alcune celebrità tra cui anche la mamma Ilary. Aumento importante anche per Cristian Totti, che nel periodo della separazione ha raccolto quasi 100mila follower ed ha lanciato la fidanzata Melissa Monti, che ha ricevuto grande notorietà per il suo e-commerce grazie alle ricondivisioni di Cristian e ai like di Francesco Totti. Crescita sui social anche per Alex Nuccetelli, l'amico di Totti che è rimbalzato di programma in programma per raccontare la sua versione dei fatti. Ora ha un profilo da 20mila follower, di cui 3mila ottenuti in un colpo solo con l'annuncio della possibile gravidanza di Noemi Bocchi. Infine, proprio la nuova compagna di Totti ha avuto l'aumento più recente: è uscita allo scoperto a febbraio, rendendo il suo account pubblico. Ora conta 74mila follower.