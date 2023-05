Ilary, all'Isola il figlio e la nuora. I social: "Ha tirato una frecciata a Totti"

Durante la puntata di ieri sera dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi aveva in studio un "tifoso" speciale: il suo primogenito Cristian, 18 anni a novembre, accompagnato dalla fidanzata Melissa. Le telecamere li hanno inquadrati qualche volta e Ilary è sembrata felice, e ancora più carica del solito, per la presenza del figlio. I social, però, si sono chiesti se verso la fine della trasmissione non abbia voluto lanciare una provocazione a Totti.