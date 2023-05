Sesta puntata Isola dei Famosi 2023: Noise si ritira, c'è il figlio di Ilary e Totti LIVE

In prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con L’Isola dei Famosi , il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi . Questa sera una super chica e un super hombre arriveranno in Palapa: Nikita Pelizon e Aldo Montano sono sbarcati in Honduras per aiutare le tribù e fare una sorpresa ai loro amici, Helena Prestes e Andrea Lo Cicero . Nel corso della puntata lo Spirito dell’Isola scioglierà le tribù. Da questa settimana, infatti, la competizione sarà un vero e proprio tutti contro tutti. Al termine delle nomination, coordinate da Alvin , metà dei naufraghi sarà al televoto. Sull’isola di Sant’Elena ci sarà la prima eliminazione definitiva: chi tra Christopher Leoni e Gian Maria Sainato dovrà tornare in Italia? A deciderlo un televoto flash dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, chi dovrà abbandonare Playa Tosta tra Pamela Camassa, Helena Prestes e Fabio Ricci ?

23:11

Furiosa lite tra Helena Prestes e Alessandra Drusian

Ancora uno scontro tra Helena Prestes e Alessandra Drusian dei Jalisse. La cantante è furiosa con la modella brasiliana: "Tu offendi tutti quanti". Nikita Pelizon, che ha partecipato con Helena a Pechino Expressu su Sky un anno fa, prova a difendere l'amica ma senza successo. Ad un certo punto interviene Fabio, che rivela che la modella ha chiesto alla moglie di prendere un antistaminico al suo posto.

23:08

Le donne vincono la prova ricompensa

Le Chicas, complice l'aiuto dell'ospite speciale Nikita Pelizon, si aggiudicano la prova ricompensa conquistando dei grossi hamburger.

23:00

Cristian Totti a L'Isola dei Famosi con la fidanzata Melissa Monti

Tra il pubblico in studio della sesta puntata de L'Isola dei Famosi spicca - in prima fila - Cristian Totti. Il figlio di Ilary Blasi è più volte inquadrato durante la diretta dal regista Roberto Cenci. Insieme al ragazzo, che il prossimo novembre compirà 18 anni, c'è la fidanzata Melissa Monti, che va molto d'accordo con la suocera ma anche con l'ex Capitano della Roma.

22:35

Perché Paolo Noise ha lasciato L'Isola dei Famosi 2023

Paolo Noise riappare a L'Isola dei Famosi per annunciare il suo ritiro. A malincuore il 48enne è costretto a lasciare il programma di Canale 5 per alcuni problemi di salute non specificati. “Ci tenevo a vincere questa esperienza perché avrebbe vinto Paolo. L’ho capito molto tardi. Sto soffrendo tanto ma la cosa che mi fa essere felice hanno imparato a volermi bene per quello che sono e sono fieri di me. Ho già vinto”, dice lo speaker radiofonico che poi si lascia andare ad un lungo abbraccio con l'amico e collega Marco Mazzoli, al quale chiede di vincere questa edizione del reality show.

22:24

La lite tra Marco Mazzoli e Fabio dei Jalisse

Ilary Blasi mostra una clip riepilogativa delle discussioni tra Marco Mazzoli e Fabio dei Jalisse. I due battibeccano anche in diretta. Il musicista si sente oggetto di attacchi ed offese gratuite da parte dello speaker radiofonico. Quest'ultimo è invece convinto che il cantante voglia mettersi in evidenza per emergere ai fini televisivi.

22:15

Problemi di salute per Alvin a L'Isola dei Famosi 2023

Ilary Blasi svela in diretta un problema di salute di Alvin. A quanto pare l'inviato de L'Isola dei Famosi non è stato molto bene negli ultimi giorni. “Ho saputo che sei stato colpito dalla maledizione di Montezuma, mangi sempre frutta e…”, spiffera la bionda conduttrice divertita. Il suo amico e collega resta pietrificato e non aggiunge altro. Che cos'è la maledizione di Montezuma? Detta volgarmente "la diarrea del viaggiatore", è una sindrome molto comune tra chi viaggia. È caratterizzata da diarrea di variabile intensità con almeno tre, quattro evacuazioni al giorno, scariche diarroiche di feci liquide o cremose accompagnate non di rado da nausea, vomito, malessere generale.

22:09

Prima sfida e maledizione del pirata

Uomini e donne, rispettivamente aiutati da Montano e Nikita, si sfidano in un percorso ad ostacoli. Chi perderà la gara sarà colpito dalla maledizione del pirata, così come è stata ribattezzata dagli autori, e manderà due componenti del proprio gruppo direttamente al televoto. Alla fine vincono gli uomini.

22:00

Perché Paolo Noise non è presente stasera a L'Isola dei Famosi

Lo speaker radiofonico Paolo Noise non è presente nel corso della sesta puntata de L'Isola dei Famosi 2023 perché sta ultimando degli accertamenti medici.

21:58

A L'Isola dei Famosi 2023 Nikita Pelizon e Aldo Montano

Nikita Pelizon, vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, e Aldo Montano sbarcano su L'Isola dei Famosi. I due sono stati chiamati dalla produzione del reality show per fare una sorpresa ai loro amici Helena Prestes e Andrea Lo Cicero. Sia Nikita sia Aldo si cimentano con il tuffo dall'elicottero.

21:48

Parte la sesta puntata de L'Isola dei Famosi

Pochi minuti prima delle 22 inizia la sesta puntata de L'Isola dei Famosi 2023. Ancora un look total black per Ilary Blasi: tutina aderente nera abbinata a stivali con strass. L'ex moglie di Totti sfila in studio, togliendosi la giacca come fosse su una passerella. La conduttrice lancia poi una clip in cui vengono riassunte tutte le liti della settimana. Successivamente Ilary presenta i suoi opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria: quest'ultima fa accenno alla recente serata trascorsa insieme alla Blasi e al compagno Bastian Muller al Muccassassina.

