Ilary e Totti, la battaglia continua: tutte le novità su divorzio e Rolex

ROMA - Chissà che l'estate non porti consiglio nella complessa situazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti . A fine settembre si terrà un'udienza che riguarda la loro separazione giudiziale : sarà in quel momento potrebbe intensificare la battaglia legale in corso, chiedendo l'addebito della separazione. Questo vuol dire che l'ex coppia cercherà di dimostrare al giudice, accusandosi a vicenda, che la fine del matrimonio sia colpa del partner , portando come motivazione la violazione degli obblighi matrimoniali (come ad esempio la mancanza di convivenza, la cura dei figli, la fedeltà o altri motivi). Le conseguenze sarebbero nel caso di natura giuridica, ma potrebbero avere anche un impatto sul piano patrimoniale.

La questione dei Rolex

Verso la fine di agosto scadranno i termini per presentare la richiesta e si capirà quale mossa verrà effettivamente compiuta. Nel frattempo gli avvocati della coppia dovranno trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti riguardo ai famosi Rolex prelevati da Ilary Blasi dalla banca prima della separazione. Il giudice Francesco Frettoni del Tribunale Civile di Roma, incaricato di decidere chi ha il diritto di utilizzare e custodire questi orologi, e non chi ne è il proprietario effettivo, ha stabilito che gli orologi contesi rimarranno in "co-possesso" sia dell'ex capitano che della conduttrice di Canale 5, esattamente come richiesto fin dall'inizio da Ilary. Ciò significa che entrambi avranno la possibilità di utilizzarli quando lo desiderano. A questo punto, la tanto discussa collezione di Rolex, del valore di listino di circa 150.000 euro ciascuno (sebbene il valore di mercato sia molto più alto), potrebbe essere affidata a una terza persona di fiducia scelta dalla ex coppia o essere conservata in un deposito sicuro.

Possibili sviluppi

Allo stesso modo, non sembra esserci alcuna prospettiva di un nuovo incontro per raggiungere un accordo che chiuda la separazione giudiziale. Entrambe le parti potrebbero fare appello contro questa decisione o avviare una seconda causa legale per stabilire la proprietà effettiva degli orologi e, di conseguenza, chi li ha acquistati e utilizzati regolarmente. Francesco Totti ha fornito le ricevute di pagamento di alcuni orologi, ma la giurisprudenza stabilisce che ciò potrebbe non essere sufficiente poiché chi ha fatto l'acquisto potrebbe averlo fatto come regalo (pare che Ilary abbia dimostrato che due degli orologi le sono stati effettivamente regalati). Pertanto, tutti gli scenari rimangono ancora possibili e aperti.