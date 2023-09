Totti attaccato dai Blasi: il duro messaggio social dopo l'incontro con Ilary

Gli animi non si placano in casa Totti-Blasi, anzi si accendono ancora di più. Ilary e Francesco oggi al Tre Fontane si sono ignorati e hanno visto giocare separatamente il figlio Cristian, in campo con il Frosinone Primavera nel match contro la Roma. Non c'è stato nemmeno un saluto tra i due, eppure a far infuriare la famiglia di Ilary è stata la reazione dell'ex numero 10 giallorosso a una storia postata dall'ormai ex moglie su Instagram, immortalata dalle telecamere a bordo campo. A criticare l'espressione di Francesco è Ivan Peruch, il marito di Silvia Blasi, sorella dell'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi.