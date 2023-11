Ilary Blasi, la reazione di Totti dopo "Unica": cosa ha fatto e dove è andato

ROMA - Prendi un docufilm che non è né doc né film. Prendi una lunga intervista, perché di quello si tratta, senza contraddittorio . Prendi la separazione più chiacchierata in Italia degli ultimi anni . Prendi un autore navigato e bravo come Peppi Nocera, che ha firmato anche The Ferragnez. Prendi un colosso come Netflix, meraviglioso nel creare l’effetto sorpresa.

Noemi Bocchi: come ha reagito all'uscita del docufilm di Ilary Blasi

La versione di Ilary Blasi

E prendi una donna come Ilary Blasi: moglie e donna ferita, "umiliata", si definisce lei, conduttrice esperta, personaggio dello spettacolo da quando, a 3 anni, compariva nelle pubblicità. E prendi uno come Francesco Totti, campione straordinario, ma uomo fallibile, soprattutto nel periodo più complicato della sua vita. Non perché abbia lasciato il calcio, o meglio: non solo. Ma perché ha chiuso con l’amore di una vita, la Roma, e ha perso il padre in pieno Covid, senza poterlo salutare. Il mix è esplosivo ed esplosiva, infatti, è stata "Unica", la confessione travestita da documentario in cui Ilary Blasi ha rivelato tutti i dettagli sulla sua separazione da Totti. C’è veramente ogni cosa raccontata secondo la sua versione. In sintesi: l’inizio della crisi a ottobre 2021 con lui che trova dei messaggi sul telefono di lei in merito a un caffè con una terza persona; la negazione, anche davanti ai figli, del rapporto con Noemi Bocchi; i pedinamenti; l’investigatore privato; le sorelle onnipresenti e la cugina di lui (o meglio: la moglie del cugino) che dicono la loro; i pianti; Totti che cerca rapporti intimi con la moglie anche durante la crisi; il racconto della vicenda dei Rolex; il fabbro che aiuta lei ad aprire la porta blindata dove Francesco ha nascosto le borse e la reazione di Ilary all’intervista bomba al Corriere della Sera: "Oltre che mign… - sintetizza lei - anche ladra".

La reazione di Totti

È chiaro che in un monologo così non ci sia spazio per la versione di Totti che, infatti, è rimasto in silenzio ed è volato in Cina per alcuni impegni con ex calciatori. Lui tace, la famiglia di lui tace (come sempre discretissima), solo la secondogenita Chanel si fa sentire e sui social dice alla mamma di essere orgogliosa della donna che è. Una donna ferita ma lucida, che non parla sull’onda emotiva, come ha fatto Totti un anno fa (l’intervista delle ultime settimane, invece, era molto più conciliante), ma decide, a freddo, di prendersi le sue rivincite. Non gratis, probabilmente, ma scegliendo di vendere a Netflix i diritti della sua storia. Una storia di cui ieri, tra social, tv e web, si è parlato a lungo. Dando, sicuramente, una grande onda di popolarità alla conduttrice Mediaset che, in questo momento, non ha programmi in tv. Ed è a New York a festeggiare un anno d’amore con il compagno Bastian. Di cui, però, nell’ora e venti di esclusiva non si fa mai il nome.