Totti, dai quadri al biliardo: svelati da Ilary Blasi i segreti della villa all'Eur

Ilary Blasi ha svelato particolari e dettagli della sua lunga vita matrimoniale accanto a Francesco Totti. Un rapporto durato quasi venti anni. Nella sua autobiografia 'Che stupida', la conduttrice ha rivelato alcuni retroscena sulla famosa villa all'Eur dell'ex coppia, dove oggi è rimasta a vivere Ilary con Chanel e Isabel (il primogenito Cristian si è trasferito in Spagna per giocare nel Rayo Vallecano). "Ci avevamo messo sette anni, tra permessi, lavori, cambi delle amministrazioni, e alla fine eccola: una grande struttura a L su due piani, adagiata sulla cima di una collina alla maniera dei teatri greci, in modo da preservare ogni possibile affaccio", ha raccontato Ilary nel suo libro.