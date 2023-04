Totti e Ilary: ecco quanto vale la maxi villa all'Eur

La villa dell'Eur, dove Francesco Totti e Ilary Blasi hanno vissuto per oltre quindici anni, è al centro dell'accesa battaglia che da mesi vede contrapposti i due ex coniugi. L'immobile sorge in una zona al confine con l'Eur, il Torrino, a sud della Capitale. Una casa dotata di ogni comfort, con ampi spazi al coperto e all'esterno (si parla di un totale di 1500 metri quadrati). Totti e Ilary non hanno mai aperto le porte della loro proprietà alla stampa, neppure alle riviste patinate. Alcuni dettagli sono però emersi dalle immagini social condivise dalla Blasi o dalla figlia Chanel, molto attiva su TikTok e Instagram.