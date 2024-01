Cristian Totti, 18 anni, figlio di Francesco e Ilary Blasi, lascia l'Italia e si trasferisce in Spagna. Cristian, che dopo aver lasciato il settore giovanile della Roma, aveva intrapreso un'avventura a Frosinone, si è svincolato e ha deciso di andare in Spagna. A Madrid, al Rayo Vallecano. Cristian giocherà e studierà lì fino a giugno, poi si vedrà. Ad accompagnarlo, almeno in questi primi giorni, papà Francesco che nella capitale spagnola è di casa.